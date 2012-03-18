Штаб кандидата в мэры Обухова заявляет о попытке нападения

В Обухове Киевской области, где сегодня проходят выборы городского головы, в избирательный штаб кандидата на должность мэра Александра ЛЕВЧЕНКО пытались ворваться неизвестные лица.

Об этом УНИАН сообщил начальник избирательного штаба А.ЛЕВЧЕНКО Юрий МОЛЧАНОВ.

«Сегодня утром к штабу нашего кандидата подъехал микроавтобус «Фольксваген», из которого вышли молодые люди спортивного телосложения в количестве около 15 человек. Трое из них стали требовать пропустить их в штаб. На вопрос, кто они и что им нужно, они ответили, что представляют газету «Васильківщина», - сообщил Ю.МОЛЧАНОВ.

По его словам, в Киевской области не существует такого издания. «Также странно, что от этого издания прибыло так много людей, к тому же, не похожих на журналистов, а, скорее, на спортсменов по силовым видам спорта. Мне также известно, что по городу ездит другой микроавтобус с подобными молодыми людьми, которые представляются журналистами интернет-издания «Київщина». Они регистрируются на всех участках города», - сообщил Ю.МОЛЧАНОВ.

Он отметил, что о данном факте поставлены в известность правоохранительные органы, чтобы они установили личности и обеспечили охрану офиса А.ЛЕВЧЕНКО.

В свою очередь, в Отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в Киевской области по этому поводу сообщили: "Официальных обращений, что кто-то мешает избирательному процессу, у нас пока не зарегистрировано".