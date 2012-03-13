Иващенко: меня вычеркнули из жизни по показаниям нескольких подонков

Бывший временно исполняющие обязанности министра обороны Украины Валерий ИВАЩЕНКО убежден, что будет оправдан если не украинскими судами, то в Европейском суде по правам человека.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в ходе заседания в Печерском районном суде Киева, в производстве которого находится его дело.

«У меня нет никаких сомнений, что после того, как будет решение в этом суде или, если нужно, в высших инстанциях, Европейский суд рассмотрит мое дело, я выйду на свободу и буду оправдан. Но кто будет отвечать за то, что более полутора лет вычеркнуто из моей жизни? Впрочем, я уверен, виновники будут найдены и наказаны», - сказал В.ИВАЩЕНКО, заметив, что вряд ли для имиджа Украины будет нужно «дело ИВАЩЕНКО против Украины».

Продолжая выступление, бывший руководитель Минобороны выразил убеждение, что за время пребывания в СИЗО он мог бы сделать много полезного для Украины. «За более чем полтора года я мог бы сделать много не для государства - оно является в вашем лице (суда – УНИАН) враждебной организацией, а для страны. За те полтора года я бы сделал то, что удвоил то хорошее, что я сделал раньше. Вместо этого меня вычеркнули из жизни по показаниям 2-3 подонков, из которых другие подонки сфабриковали дело», - отметил В.ИВАЩЕНКО.

Справка УНИАН. Главным управлением военных прокуратур Генеральной прокуратуры Украины 20 августа 2010 года было возбуждено уголовное дело об обвинении В.ИВАЩЕНКО в злоупотреблении служебным положением при подписании плана санации Госпредприятия Минобороны "Феодосийский судомеханический завод".

В.ИВАЩЕНКО был задержан в августе 2010 года. Ему была избрана мера пресечения – взятие под стражу.