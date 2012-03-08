Балога: ЕЦ не рассматривает объединение с Партией регионов

Председатель партии “Единый центр”, министр чрезвычайных ситуаций Виктор БАЛОГА заявляет, что его политическая сила на данный момент не рассматривает вопрос объединения с Партией регионов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал корреспонденту УНИАН в Кабинете министров.

В свою очередь лидер «Сильной Украины», вице-премьер-министр Сергей ТИГИПКО сообщил журналистам, что съезд партии «Сильная Украина» относительно объединения с Партией регионов состоится 17 марта.

“Да, я надеюсь, что мы проведем съезды («Сильной Украины» и Партии регионов относительно объединения - УНИАН) в один день”, - сказал С.ТИГИПКО.

Как сообщал УНИАН, народный депутат от Партии регионов Елена БОНДАРЕНКО заявила, что 17 марта в Киеве состоится съезд Партии регионов, на котором планируется объявить о том, что несколько политических сил, в частности, «Сильная Украина», «вольются в Партию регионов после своего самороспуска».