"Дело Забзалюка" будет актуальным еще лет 10-15

Возможность привлечения к уголовной ответственности народного депутата, который дал взятку коллеге за переход в другую фракцию, существует на протяжении 10-15 лет со времени совершения преступления.

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии Центра политико-правовых реформ относительно ответа заместителя Генерального прокурора Украины Виктора ЗАНФИРОВА на заявление народного депутата Украины Романа ЗАБЗАЛЮКА о фактах взяточничества в парламенте.

«Преступление, предусмотренное частью 4 статьи 368 (Получение взятки) Уголовного кодекса Украины, относится к категории особо тяжких преступлений, а преступление, предусмотренное частью 4 статьи 369 (Предложение или дача взятки) УК Украины - к категории тяжких преступлений. Поэтому, возможность привлечения соответствующих субъектов (в частности, и народных депутатов - УНИАН) к уголовной ответственности - по определенным статьей 49 УК Украины сроками давности – существует в течение пятнадцати и десяти лет соответственно», - говорится в комментарии.

Эксперты Центра отмечают, что в упомянутой правовой ситуации «Генеральный прокурор Украины (или соответствующий подчиненный ему прокурор) обязан возбудить уголовное дело и передать его в производство следователя прокуратуры. По завершении определенного этапа расследования (до стадии предъявления обвинения) Генеральный прокурор Украины, при условии, что соответствующие факты нашли свое процессуальное подтверждение, должен внести на рассмотрение Верховной Рады Украины представление о даче согласия на привлечение соответствующего народного депутата Украины к уголовной ответственности - как это следует из положений статьи 80 Конституции Украины, статьи 27 Закона Украины «О статусе народного депутата Украины» и статьи 218 Регламента Верховной Рады Украины».

Также в Центре информируют, что, согласно ст. 24 Закона Украины «О прокуратуре», «при наличии надлежащих поводов и оснований прокурор обязан вынести постановление о возбуждении уголовного дела и направить его для производства предварительного следствия».

«Согласно части первой статьи 112 Уголовно-процессуального кодекса Украины в делах о преступлениях, предусмотренных статьями 368 и 369 УК Украины, так же как во всех делах о преступлениях, совершенных должностными лицами, которые согласно части первой статьи 9 Закона Украины «О государственной службе», занимают особо ответственное положение (а народный депутат Украины в соответствии с п. 2 примечания к статье 368 Уголовного кодекса Украины, является таким лицом - УНИАН), следствие производится следователями прокуратуры», - говорится в сообщении, с полным текстом которого можно ознакомиться в интернете (http://www.pravo.org.ua/index.php/2011-07-05-15-26-55/2011-07-22-11-16-35/505).

Как сообщал УНИАН, 23 декабря 2011 года депутат ВР Роман ЗАБЗАЛЮК вышел из состава фракции "БЮТ-Батькивщина", а 10 января вошел в состав депутатской группы "Реформы ради будущего".

8 февраля на пресс-конференции Р.ЗАБЗАЛЮК заявил, что главной целью его выхода из фракции "БЮТ-Батькивщина" было проведение расследование относительно подкупа депутатов ВР.

При этом народный депутат сказал, что за переход в депутатскую группу "Реформы ради будущего" получил от главы упомянутой депгруппы Игоря РЫБАКОВА 450 тыс. долларов.

22 февраля в Генеральной прокуратуре заявили, что не видят нарушения закона в получении денег народным депутатом Р.ЗАБЗАЛЮКОМ от И.РЫБАКОВА.

Об этом говорилось в письме ГПУ в адрес Р.ЗАБЗАЛЮКА, подписанном В.ЗАНФИРОВЫМ, фотокопия которого была размещена на сайте «Украинской правды».

По мнению ГПУ, такие действия не подпадают под статьи 368,369 УК Украины.

"Таким образом Вами приведены факты политической деятельности в Верховной Раде", - заявил В.ЗАНФИРОВ.

«Генпрокуратура изучила все материалы и пришла к выводу, что здесь состава уголовного преступления нет, а есть политическая коррупция, а оценку политической коррупции должен дать избиратель», – заявил В.ЗАНФИРОВ на брифинге 2 марта.