Оппозицию убеждают, что поход на выборы тремя колоннами - проиграшный

Общественные и политические организации Сумской и Луганской области призывают оппозицию идти на выборы единым списком.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Гражданской инициативы «Обновление страны», сегодня такое обращение представители общественных организаций Сумской и Луганской области направили в Комитет сопротивлению диктатуре.

«Оппозиционные политические силы должны принять участие в выборах в парламент единым списком, скоординировать свои усилия для проведения честных выборов и защиты их результатов на всеукраинском и местном уровнях, после проведения выборов объединиться в парламенте», - говорится в обращении активистов Луганской области.

Сумские представители общественных и политических организаций считают, что единственный оппозиционный список сделает невозможным вхождение в парламент так называемых тушек.

«Считаем проигрышным поход оппозиции на выборы тремя колоннами. Только единый оппозиционный список может получить победу на выборах и обеспечить победу проукраинского кандидата на срочных и досрочных президентских выборах», - отмечают в Сумской области.

В Сумах и Луганске соответствующее обращение подписали: ГИ «Обновление страны», молодежное крыло Народного руха, ГО «Центр развития», ГО «Молодежный националистический конгресс», ГО «Союз украинской молодежи «Сумщина», ЛОО "Либеральное молодежное объединение", ГО "Студенческое братство Луганской области", ГО "Украинское дело", ЛОО "Молодой Народный рух", ГО "Центр европейских инициатив", ГО "Луганская молодежная экологическая ассоциация", Краснолуцкая организация "УСДМ".