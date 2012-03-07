Политолог: праймериз - единственный способ избежать тушек

Политолог Остап КРИВДИК считает, что оппозиция должна провести предварительное голосование – праймериз - для выдвижения единых кандидатов в народные депутаты в мажоритарных округах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время круглого стола на тему: «Открытый процесс выдвижения кандидатов в народные депутаты. Взгляд общественности».

По его словам, праймериз является единственным способом избежать попадания в парламент так называемых «тушек».

«Праймериз – это привычная практика цивилизованных стран. И чтобы идея проведения такого голосования не была лишь только пиар-технологией, нужна добрая воля всех представителей оппозиции», - считает О.КРИВДИК.

Политолог очертил механизм проведения праймериз. По его словам, выдвигать своих кандидатов для участия в праймериз должны не только политические партии, но и неправительственные организации, и местные общины. Кроме того, для проведения праймериз необходимо создать общественные участковые комиссии в составе представителей каждого кандидата. Избиратели должны самостоятельно зарегистрироваться для участия в предварительном голосовании и принять участие в нем.

«Для прозрачного подсчета голосов стоит привлечь представителей духовенства, местных авторитетов. Кандидаты, которые не прошли праймериз, должны снять свои кандидатуры с дальнейшей гонки», - отметил политолог.

Такие предварительные выборы, по мнению О.КРИВДИКА, должны состояться до 24 августа, до официального объявлению начала избирательной кампании.

Политолог считает, что праймериз – это единственный способ не допустить выдвижения «закрытых» кандидатов от оппозиции.

«Решения должны принимать общины», - подчеркнул он.