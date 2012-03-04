В России уже проголосовали и Человек-Паук, и полуголые моржи

Выборы президента России для некоторых россиян обернулись настоящим развлечением. В Челябинске один избиратель появился на участок в костюме человека-паука. А установленные на избирательных участках вэб-камеры, за которыми можно наблюдать через Интернет, более популярны чем реалити-шоу.

Утром на избирательный участок №648 в Челябинске пришла дама с двумя собачками, а за ней - человек-паук. Мужчина в костюме супергероя важно прошелся через весь зал и подал паспорт членам комиссии, пишет ТСН со ссылкой на "Комсомольскую правду". Правда, супергерою пришлось снять маску. А после того, как он опустил бюллетень в урну, то объяснил причину своего поступка. " Я приобрел этот костюм пару лет назад, и кроме Нового года не было повода его надеть. А вчера с другом поспорил, что приду голосовать в нем. Я выиграл 2000 рублей. Потрачу их на подарок для любимой к 8 Марта", - рассказал он.

Между тем на портале webvybory2012.ru, организованному для наблюдения за ходом голосования, зарегистрировались 1 млн 350 тыс. людей. Пользователи выбирают веб-камеры, установленные на разных участках, и наблюдают за тем, что там происходит.

Агентство РИА “Новости” передает, что более десяти членов клуба любителей марафонского зимнего плавания "Белые медведи" в Алтайском крае пришли в день выборов президента РФ на избирательный участок в лицей "Сигма" в трусах и купальниках. "Моржи" пришли колонной, возглавлял которую символ спортивной ассоциации - белый медведь.

Однако, председатель избирательного участка № 124 Владимир Карбышев, где голосовали алтайские "моржи", говорит, что другие избиратели жаловались на присутствие спортсменов.

"Избиратели жалуются, потому мы просим моржей покинуть помещение. Ведь моржи где должны быть? В проруби", - сказал Карбышев.