В Украине - 25 избирательных участков по выборам президента России

Граждане Российской Федерации, которые находятся в Украине, сегодня, в день выборов президента РФ, имеют возможность проголосовать на 25 избирательных участках, расположенных в 16 регионах Украины.

Об этом УНИАН сообщили в управлении связей с общественностью Министерства внутренних дел Украины.

Как отметили в УСО, всего на территории Украины, в частности, в Днепропетровске, Киеве, Донецке, Запорожье, Севастополе, Луганской, Ивано-Франковской, Львовской, Николаевской, Ривненской, Одесской, Харьковской, Херсонской, Черкасской и Черниговской областях и Автономной Республике Крым действуют 25 избирательных участков, на которых граждане Российской Федерации могут отдать свой голос за ту или иную кандидатуру на выборах президента своей страны.

Кроме того, как заметили в МВД, также функционируют шесть закрытых избирательных участков, которые расположены в местах дислокации Черноморского флота РФ. Охрану общественного порядка на всех избирательных участках обеспечивают 104 сотрудника МВД.