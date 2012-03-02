Клюев: за каждым чиновником, который нарушил закон, - придут

Каждый чиновник должен понимать, что никакие должности, связи или партийная принадлежность не защитят его от ответственности за свои действия, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей КЛЮЕВ, комментируя возбуждение уголовного дела прокуратурой Одесской области в отношении мэра Болграда Сергея КОРОЛЕВА.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе секретаря СНБО, А.КЛЮЕВ выразил уверенность, что времена безнаказанности проходят. По его словам, каждый чиновник должен осознать, что в случае нарушения закона рано или поздно за ним придут.

Он отметил, что это далеко не первый и не последний случай, когда правоохранительные органы проводят разработку деятельности представителя местного самоуправления или исполнительной власти.

По мнению А.КЛЮЕВА, важно, чтобы не только досудебное следствие проводилось качественно, но и судебная система работала справедливо и эффективно. В качестве примера он назвал последнее решение Белоцерковского горрайонного суда, который осудил бывшего начальника Управления культуры и туризма Киевской облгосадминистрации к 9 годам лишения свободы за получение крупной взятки.

«Коррупция в Украине превратилась в одну из основных угроз национальной безопасности. Она во многом определяет неэффективность всей системы государственной власти и местного самоуправления», - заявил А.КЛЮЕВ.

По его словам, это одна из ключевых причин торможения реформ в Украине. «Эти вещи взаимосвязаны: чиновник либо работает на себя, либо на людей. Поэтому сегодня мы должны наверстать упущенное за прошлые годы, чтобы оперативно переломить ситуацию. Думаю, это вопрос выживания Украины - я не преувеличиваю», - добавил он.

По словам секретаря СНБО, сегодня речь идет не только о коррупции. В частности, Президент Виктор ЯНУКОВИЧ поставил задачу значительно шире - очистить власть как от обнаглевших коррупционеров, так и просто неэффективных чиновников, заявил А.КЛЮЕВ.

«Президент Украины несколько раз предупреждал представителей власти всех уровней о том, что он ожидает реальных результатов по всем направлениям реформ - от создания благоприятных условий для бизнеса до решения конкретных проблем жилищно-коммунального хозяйства. Сегодня пришло время жесткой ответственности», - заметил секретарь СНБО.

Он напомнил, что Администрацией Президента выполняется программа по проверке качества работы местных администраций.

А.КЛЮЕВ подчеркнул, что Партия регионов будет «беспощадно выгонять из своих рядов причастных к коррупции чиновников».

По его словам, необходимо избавляться от подобных людей до выборов, а не после них. В то же время, по словам А.КЛЮЕВА, беззаконие, которое творится «местными царьками», - это не проблема какой-то одной партии, это проблема всего общества, поэтому свою часть работы должны выполнять все политические силы.