Пресс-конференция «Атака на предпринимателей Киева и бунты на рынках»

В пятницу, 2 марта, в 11.00 на территории рынка «Лесной» (Киев, ст. м. «Лесная») состоится пресс-конференция председателя общественной организации «Всеукраинское объединение малого и среднего бизнеса «Фортеця» Оксаны ПРОДАН на тему: «Атака на предпринимателей Киева и бунты на рынках».

В ходе мероприятия будут освещены следующие вопросы:

Почему уничтожают малый бизнес и кому это выгодно?

Как исчезновение МАФов и рынков может повлиять на рост цен товаров и услуг?

Как создать цивилизованные правила игры для предпринимателей?

Пресс-конференция пройдет с участием предпринимателей и покупателей.

Время и место сбора журналистов – в 10.50 возле выхода из ст. м. «Лесная» (выход, противоположный движению поезда метро).

Аккредитация обязательна!

Тел.: (067) 234-02-91

e-mail: press.fortetsya@gmail.com