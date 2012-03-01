Пресс-конференция «Атака на предпринимателей Киева и бунты на рынках»
В пятницу, 2 марта, в 11.00 на территории рынка «Лесной» (Киев, ст. м. «Лесная») состоится пресс-конференция председателя общественной организации «Всеукраинское объединение малого и среднего бизнеса «Фортеця» Оксаны ПРОДАН на тему: «Атака на предпринимателей Киева и бунты на рынках».
В ходе мероприятия будут освещены следующие вопросы:
Почему уничтожают малый бизнес и кому это выгодно?
Как исчезновение МАФов и рынков может повлиять на рост цен товаров и услуг?
Как создать цивилизованные правила игры для предпринимателей?
Пресс-конференция пройдет с участием предпринимателей и покупателей.
Время и место сбора журналистов – в 10.50 возле выхода из ст. м. «Лесная» (выход, противоположный движению поезда метро).
Аккредитация обязательна!
Тел.: (067) 234-02-91
e-mail: press.fortetsya@gmail.com