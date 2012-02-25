Янукович не ожидал, что мир впадет в истерику из-за дела Тимошенко

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ отмечает, что не ожидал такой шумихи вокруг дела бывшего премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО со стороны мирового сообщества.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал во время общения с писателем и публицистом Виталием КОРОТИЧЕМ в эфире Первого национального телеканала.

«Я не ожидал, что начнется шумиха со стороны какой-либо страны. Я не ожидал, что нам будут указания давать», - сказал он.

Он согласился с высказыванием В.КОРОТИЧА о том, что «не понятно, почему разворачивается такая истерика вокруг дела ТИМОШЕНКО», когда никто ничего не говорил о приговорах бывшему Президент Франции Жаку ШИРАКУ и многим другим. А также он не понимает, почему создается искусственный барьер в связи с делом Ю.ТИМОШЕНКО для евроинтеграции Украины.

«Я с некоторыми Вашими высказываниями согласен, и не просто согласен. Не то слово согласен», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.