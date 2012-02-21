В НУ призывают оппозицию отказаться от продажи мест в списке

Оппозиция должна сформировать единый избирательный список от оппозиционных сил не только по мажоритарной, но и по пропорциональной части.

Об этом заявил председатель центрисполкома «Нашей Украины» Сергей БОНДАРЧУК, сообщили УНИАН в пресс-службе партии.

По его убеждению, признание лидерами БЮТ и «Фронта Змін» такой необходимости является важным шагом к реальному, а не декларативному объединению оппозиции на парламентских выборах.

«Это первый шаг к победе на парламентских выборах и формированию единой демократической проукраинской партии, которая возьмет на себя ответственность за проведение в стране реформ, необходимых для улучшения благосостояния людей, развития экономики и эффективности государства», - отметил С.БОНДАРЧУК.

Он убежден, что и «Наша Украина», и другие партии, которые входят в Комитет сопротивления диктатуре, поддержат создание единого пропорционального избирательного списка от оппозиции, тем более, что председатель политсовета «Нашей Украины» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО еще в декабре прошлого года выступил с такой инициативой.

«Вместе с тем, решающее значение имеют правила, по которым будут определены кандидаты от оппозиции, которые войдут в единый избирательный список», - сказал председатель исполкома партии.

«Во-первых, это должно состояться открыто, по публично определенным критериям порядочности и профессиональности, по результатам широкого общественного обсуждения. Во-вторых, кандидатами от оппозиции должны стать не только партийные политики, а представители общественных организаций и инициатив, которые ведут эффективную правозащитную деятельность. В-третьих, необходимо ввести прозрачные принципы финансирования избирательной кампании и принципиально отказаться от продажи мест в списке. Только массовое привлечение взносов своих избирателей позволит оппозиции не зависеть от олигархов», - отметил С.БОНДАРЧУК.