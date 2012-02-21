Янукович недоволен губернаторами: ждут, пока петух в одно место клюнет

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ призывает руководителей регионов проявлять инициативу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, открывая заседание Совета регионов.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, сегодня важно внедрить новую региональную политику, которая предусматривает новый формат отношений регионов с государством, новые механизмы влияния на региональную экономику.

Он призвал регионы проявлять инициативу и предлагать то, что необходимо именно им.

«Я хотел бы, чтобы мы с вами поняли, что именно инициатива регионов, ответственность регионов и неуклонный рост уровня ответственности является залогом дальнейшего успеха», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

По его словам, главы госадминистраций не должны сидеть на месте и ждать, пока им дадут указание сверху.

В.ЯНУКОВИЧ посоветовал ездить по другим регионам, в том числе тем, где внедряются пилотные проекты реформ в тех или других сферах.

Как сказал Президент, большинство так и делают, но «есть такие главы администраций, которые ждут, пока петух прокукарекает… или клюнет в одно место».