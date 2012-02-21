Митрополит Владимир отменил синод, инициированный Агафангелом

Митрополит Украинской православной церкви Московского патриархата ВЛАДИМИР отменил проведение назначенного на сегодня заседания Священного синода.

Как пишет газета «КоммерсантЪ-Украина»,об этом говорится в письме находящегося на лечении митрополита Владимира (САБОДАНА) членам Священного синода УПЦ МП.

Инициатором созыва синода стал старейший по хиротонии (возведению в сан) иерарх церкви митрополит Одесский и Измаильский Агафангел (САВВИН).

"Созыв Священного синода, согласно уставу об управлении Украинской православной церковью, находится исключительно в компетенции предстоятеля УПЦ МП или ее местоблюстителя", – говорится в письме митрополита ВЛАДИМИРА.

Первоиерарх УПЦ МП напомнил, что митрополит АГАФАНГЕЛ председательствовал на предыдущих заседаниях синода, руководствуясь положением устава, согласно которому в случае отсутствия по какой-либо причине, например, по состоянию здоровья, митрополита Киевского и всея Украины его обязанности исполняет старейший по архиерейской хиротонии постоянный член Священного синода. «Из письма следует, что митрополит ВЛАДИМИР сейчас «восстанавливает силы и надеется скоро приступить к полноценному исполнению своих обязанностей», - отмечает издание.

По данным «Коммерсанта», письмо митрополита ВЛАДИМИРА было размещено не на официальном сайте УПЦ МП, а на сайте Религиозно-информационной службы Украины. Это вызвало негодование сторонников митрополита АГАФАНГЕЛА, назвавших публикацию документов, предназначенных для внутреннего пользования, "провокацией".

"Я не понимаю, чем руководствовался митрополит ВЛАДИМИР, подписывая это письмо. С одной стороны, он утверждает, что работоспособен и будет сам созывать заседания, а с другой – пишет, что только надеется выздороветь, а если это так, то по уставу заседания все же должен собирать митрополит АГАФАНГЕЛ", – заявил "Коммерсанту" секретарь Одесской епархии протоиерей Андрей НОВИКОВ.

Газета пишет, что отмененное предстоятелем заседание могло оказаться одним из самых скандальных за всю историю УПЦ МП. В соответствии с его повесткой дня, часть архиереев планировала предложить создать медицинскую комиссию, которая обследовала бы митрополита ВЛАДИМИРА и определила его дееспособность. Как известно, глава УПЦ МП находится на стационарном лечении со 2 ноября прошлого года. Его диагноз не разглашается.

Однако самым важным вопросом заседания синода, пишет издание, должно было стать предложение о внесении изменений в устав УПЦ МП, предусматривающих новую процедуру рукоположения архиереев и их назначения на кафедры. Сейчас эти вопросы находятся в компетенции УПЦ МП, а Русская православная церковь (РПЦ) лишь благословляет первоиерарха церкви, выбранного украинскими епископами. Поправки же в устав предполагали внесение пункта, согласно которому именно патриарх Московский и всея Руси должен утверждать все рукоположения и назначения иерархов УПЦ МП.

В РПЦ эту информацию опровергли. "Даже если предположить, что это правда, то вопросы внесения изменений в устав окончательно рассматривает собор УПЦ МП, а не члены синода, да и за один день такие дела не решаются", – сказал "Коммерсанту" глава отдела по межправославным отношениям отдела внешних церковных связей РПЦ, протоиерей Игорь ЯКИМЧУК.

Вместе с тем протоиерей А.НОВИКОВ заявил, что, по его мнению, "в принципе, это было бы нормальной практикой, так как УПЦ МП все же является неотъемлемой частью РПЦ".

Эксперты полагают, что решение митрополита ВЛАДИМИРА свидетельствует об открытой борьбе между двумя группами иерархов. "Вместо того чтобы поддержать своего предстоятеля во время болезни, группа архиереев начала подковерные игры с целью его смещения. Речь идет, по сути, о церковном рейдерстве, – заявила газете вице-президент Украинской ассоциации религиоведов Людмила ФИЛИПОВИЧ. – Это не только не канонично, но и аморально. Мы видим откровенное желание ряда епископов во главе с митрополитом АГАФАНГЕЛОМ переписать устав и полностью подчинить церковь Москве".