Витренко: Янукович понимает, что его закатают в асфальт

Лидер Прогрессивной социалистической партии Украины Наталия ВИТРЕНКО считает, что Президент Виктор ЯНУКОВИЧ не пошел на интеграцию с Россией из-за страха потерять свое миллиардное состояние, которое хранится на Западе.

Такое мнение она высказала в интервью «Газеті по-українськи».

Она убеждена, что В.ЯНУКОВИЧ провалил внутреннюю и внешнюю политику. Н.ВИТРЕНКО напомнила, что ее партия и она лично поддерживали на президентских выборах В.ЯНУКОВИЧА, потому что он обещал изменить курс внешней политики. «Мы никогда не проживем без интеграции с Россией. Нам не хватает природных энергетических ресурсов, чтобы себя содержать. С другой стороны - у нас серьезные производственные мощности», - сказала она.

Лидер ПСПУ считает, что выполнить свои обещания Президенту помешало то, что «он очень боится потерять свой капитал, который находится на Западе».

«В.ЯНУКОВИЧА можно назвать миллиардером. Он "весит" где-то на уровне трети или четверти капиталов Рината АХМЕТОВА (журнал "Форбс" оценивает состояние Р.АХМЕТОВА в 16 млрд. дол.). Во-вторых, капиталы олигархического окружения В.ЯНУКОВИЧА - АХМЕТОВА, ФИРТАША, ЯРОСЛАВСКОГО, ТАРУТЫ, других - тоже в западных банках. Они купили там себе не только дома, яхты, но и предприятия. Инвестируют в экономику Запада», - утверждает Н.ВИТРЕНКО.

«Быстро набирает вес старший сын ЯНУКОВИЧА - Александр. А еще недавно он был незаметным стоматологом... Была в Донецке, и впечатление, словно попала в царство Маркиза Карабаса. "Чье это, вот?" - спрашиваю. Говорят, Саши – бизнес-центры, предприятия. Такую же грандиозную деятельность он разворачивает по всей стране», - сказала лидер ПСПУ.

Она также высказала мнение, что сегодня руководителями силовых ведомств становятся люди, лично преданные семье Президента, потому что В.ЯНУКОВИЧ «боится "бумеранга" - что после проигрыша президентских выборов его закатают в асфальт так, как он это сделал с ТИМОШЕНКО. И понимает: расправа будет жесткой, на свободе точно не оставят. Страх потерять власть заставляет его ставить проверенных людей в СБУ, Министерство обороны, внутренних дел. Он усиливает репрессивный аппарат».

Н.ВИТРЕНКО не исключает, что Партия регионов может проиграть уже на этих парламентских выборах. «Могут проиграть. Сейчас закрытые опросы "Регионов" показывают, что они имеют 6,5 процента доверия избирателей. Нет таких технологий, которые бы из 6 процентов сделали 60. Хотя они могут пойти на все что угодно. Будет нерегистрация неугодных, провокации на мажоритарных округах, фальсификации, подкуп членов комиссий, подмена протоколов», - сказала она.

При этом Н.ВИТРЕНКО отметила, что ее партия не пойдет на выборы 2012 года. «Нет. Честные нормальные люди не могут пройти в парламент при таком законе. Откуда у меня 500 тысяч евро залога за партию и наших кандидатов? Я должна или воровать, или бандитов и олигархов пускать в партийный список», - сказала она.