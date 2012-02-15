Власенко разведал: немецким врачам со здоровьем Тимошенко уже все ясно

Защитник экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО Сергей ВЛАСЕНКО надеется, что уже в ближайшее время будут обнародованы результаты обследования его подзащитной, который проводили иностранные врачи.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом С.ВЛАСЕНКО заявил сегодня на пресс-конференции.

Он напомнил, что вчера Ю.ТИМОШЕНКО осматривали немецкие врачи, а сегодня медосмотр продолжают канадские врачи.

По словам защитника, информация, которая была обнародована вчера представителями Государственной пенитенциарной системы, не отвечает действительности, поскольку Ю.ТИМОШЕНКО не была против того, чтобы ее осмотрели иностранные врачи.

По словам С.ВЛАСЕНКО, немецкие врачи находились вчера возле Ю.ТИМОШЕНКО до 24.00, а до 3-х часов ночи с ними проводили беседу представители пенитенциарной службы.

«Насколько мне известно, они требовали, чтобы немецкие врачи подписали договор об обмене конфиденциальной информацией с работниками Минздрава. Но такое соглашение не было подписано, поскольку иностранные врачи исповедуют принцип конфиденциальности», - сказал С.ВЛАСЕНКО.

Он выразил надежду, что конверт с результатами обследования немецкими врачами уже находится у Ю.ТИМОШЕНКО. Защитник добавил, что конверт с этими результатами был передан медицинскому работнику Качановской колонии при условии, что этот конверт обязательно попадет в руки Ю.ТИМОШЕНКО.

В то же время С.ВЛАСЕНКО отметил, что ни вчера, ни сегодня к Ю.ТИМОШЕНКО не пустили ни защитников, ни дочку, и поэтому нет окончательной информации, получила ли Ю.ТИМОШЕНКО конверт с результатами обследования.

Защитник также сказал, что при вчерашнем медицинском осмотре немецкими врачами присутствовали один представитель Минздрава и один представитель Государственной пенитенциарной системы, однако они не принимали участия в обследовании Ю.ТИМОШЕНКО.

С.ВЛАСЕНКО также сообщил, что, по имеющейся у него информации немецкие врачи уже отбыли домой, а канадские врачи продолжают обследование.

«Надеюсь, что окончательные результаты будут обнародованы уже в ближайшие дни», - сказал С.ВЛАСЕНКО, добавив, что информация о состоянии здоровья Ю.ТИМОШЕНКО будет предоставлена также и обществу, кроме той, которая имеет конфиденциальный характер.

Отвечая на вопрос, не боится ли защита Ю.ТИМОШЕНКО, что работники Государственной пенитенциарной системы обнародуют неправдивую информацию, которая якобы предоставлена им немецкими врачами, С.ВЛАСЕНКО выразил надежду, что власть все же на это не пойдет. «Если будет обнародована какая-то не такая информация, то Юлия Владимировна даст разрешение на распространение информации немецкими врачами», - сказал он.