В Украину для обследования Тимошенко прибыли врачи из Германии и Канады

В Украину прибыли специалисты из Федеративной Республики Германии и Канады, которые совместно с украинскими врачами проведут комиссионное обследование экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО.

Об этом сообщает Отдел связей со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Украины.

Сегодня состоится совещание по организации работы международной медицинской группы при участии немецких, канадских и украинских врачей, представителей посольств Канады и ФРГ, Генпрокуратуры, Государственной пенитенциарной службы, Министерства иностранных дел и Министерства здравоохранения.

После совещания члены международной медицинской группы отбудут в Харьков в Качановскую исправительную колонию.

В сообщении говорится, что “Генеральная прокуратура Украины в ответ на обращение послов стран Евросоюза, США и международных медицинских организаций в пределах своей компетенции способствовала организации работы совместной международной медицинской группы для проведения независимого обследования, диагностики и, в случае необходимости, лечения Ю.ТИМОШЕНКО”.