Янукович говорит, что газовые переговоры застыли из-за мороза
"Не прекращались, просто идут медленно"
Переговоры между Украиной и Россией по газу не прекращались, но идут медленно.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ сказал во время пресс-конференции в Мюнхене.
По словам главы государства, фактически каждую неделю между украинской и российской сторонами проходят встречи, но сейчас в связи с резким похолоданием эти контакты несколько уменьшились, поскольку стороны больше уделяют внимания собственным проблемам, которые возникают внутри стран в связи с морозами.
Поэтому, как сообщил В.ЯНУКОВИЧ, на этой и на прошлой неделе не было активных переговоров, были лишь телефонные разговоры.
«То есть, мы двигаемся вперед. Но, я сказал бы так, медленно пока», - добавил В.ЯНУКОВИЧ.