Бережная просит Азарова наказать Лавриновича

Народный депутат Украины от Партии регионов Ирина БЕРЕЖНАЯ обвиняет Министерство юстиции Украины в намеренном затягивании принятия нового закона о биометрических паспортах.

Об этом И.БЕРЕЖНАЯ заявила журналистам, сообщили УНИАН в пресс-службе депутата.

По словам И.БЕРЕЖНОЙ, она считает, что министр юстиции Украины Александр ЛАВРИНОВИЧ должен понести политическую ответственность за возможный провал Украиной плана по либерализации визового режима с ЕС. По словам И.БЕРЕЖНОЙ, халатность чиновников Министерства юстиции Украины является главной преградой на пути к введению безвизового режима между Украиной и ЕС. «По моей информации, на сегодняшний день Украина более чем на 80% выполнила первую фазу плана либерализации визового режима, однако дальнейшее продвижение к результату стоит под большим знаком вопроса. В первую очередь, из-за торможения Министерством юстиции вопроса о введении биометрических паспортов, что является главным условием безвизового режима с ЕС», - заявила И.БЕРЕЖНАЯ.

Народный депутат также считает, что ответственные за либерализацию визового режима с ЕС ведомства должны ускорить вопрос принятия антидискриминационного законодательства и создать национальный антикоррупционный орган, что также является условием дальнейшего продвижения к безвизовому режиму.

«Чтобы ускорить эти процессы, я через СМИ хочу обратиться к премьер-министру Украины Николаю АЗАРОВУ с предложением вынести А.ЛАВРИНОВИЧУ выговор за откровенный саботаж в вопросе либерализации визового режима с ЕС», - сказала И.БЕРЕЖНАЯ.

Депутат подчеркнула, что «закон о биометрических паспортах был принят парламентом, но именно стараниями министра юстиции А.ЛАВРИНОВИЧА был ветирован Президентом. При этом Министерство юстиции затягивает (очевидно, намеренно) принятие нового закона. А это чревато непредсказуемыми последствиями, вплоть до того, что отбросит сроки введения безвизового режима с ЕС на многие годы».

И.БЕРЕЖНАЯ предлагает премьер-министру разобраться в данной ситуации и потребовать от министра юстиции Украины отчета о выполнении Плана действий по либерализации безвизового режима уже на ближайшем заседании Кабмина.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 23 сентября 2011 года приняла в целом Закон "О документах, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины".

21 октября 2011 года Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ ветировал Закон “О документах, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины”, указывая при этом на нарушение конституционных гарантий и международных стандартов, а также на существенное увеличение расходов госбюджета и отдельных граждан.