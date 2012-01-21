Порошенко: терминал сжиженного газа не строили, чтобы не раздражать РФ

Украина не строила терминал сжиженного газа, который мог бы решить газовую проблему, чтобы не раздражать Россию.

Об этом в эфире «Шустер Live» заявил экс-министр иностранных дел, председатель совета НБУ Петр ПОРОШЕНКО.

По его словам, без диверсификации энергоснабжения, без газа из Азербайджана и Туркменистана, терминала сжиженного газа и тому подобное ситуация не изменится.

«Мы не начинали строить терминал сжиженного газа, чтобы не раздражать Россию», - сказал П.ПОРОШЕНКО. Кроме того, добавил он, Украина не начинала модернизацию газотранспортной системы и не вовлекала в это страны ЕС, потому что ожидала согласия России. «Я убежден, что на сегодняшний день политическое понимание необходимости начать этот процесс наконец появилось», - добавил П.ПОРОШЕНКО.

Он отметил, что ни одна нормальная страна не может жить только на спотовом газе. П.ПОРОШЕНКО подчеркнул, что такого понятия как рыночная цена на газ не существует, по всей Европе вообще не существует. «Цены рыночной на газ не существует. Если бы существовал рынок газа, не было бы политического оружия у Российской Федерации», - сказал он.