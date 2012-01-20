Добкин не считает День Соборности Украины всенародным праздником

Председатель Харьковской областной государственной администрации Михаил ДОБКИН не считает всенародным праздником День Соборности Украины, который отмечается на государственном уровне ежегодно 22 января.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение губернатор выразил на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистов о том, считает ли он лично этот день всенародным праздником.

«Считаю, что нет, - сказал М.ДОБКИН. - По разным причинам. Есть праздники, которые лежат глубоко в сердце каждого. Это религиозные праздники, праздники, связанные с историей народа. День Победы – это всенародный праздник. Я думаю, когда мы ближе подойдем к процессам объединения всех граждан, проживающих в этом государстве, когда мы искренне будем уважать традиции людей, которые проживают за тысячу километров от нас, когда мы не будем навязывать свою точку зрения на какие-то процессы, когда мы будем толерантнее, тогда этот праздник станет действительно всенародным», - сказал М.ДОБКИН.

При этом губернатор подчеркнул, что украинцы «не имеют права ожидать этого момента, забыв о попытках народа объединиться в одно государство», и не вспоминать о Дне Соборности.

«По-видимому, придет время, когда этот праздник будет всенародным», - выразил убеждение М.ДОБКИН.

Как сообщал УНИАН, 22 января в Украине отмечается День Соборности.

Этот праздник отмечается ежегодно в день провозглашения Акта воссоединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики, которое произошло в 1919 году.

Торжественный Акт Соединения Западно-Украинской Народной Республики и Украинской Народной Республики в единое соборное Украинское государство провозгласила директория УНР 22 января 1919 года на Софийской площади в Киеве.

Западно-Украинская Народная Республика была провозглашена 1 ноября 1918 года массовым выступлением украинской интеллигенции и военных на территории Австро-Венгерской империи в Галичине. Столицей ЗУНР сначала был Львов, потом Тернополь, а с января 1919 года - Станислав (ныне - Ивано-Франковск).

Государственным праздником День Соборности Украины был установлен Указом Президента от 21 января 1999 года.

30 декабря 2011 года Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Указ «О праздновании в Украине некоторых памятных дат и профессиональных праздников», согласно с которым 22 января определено как День Соборности и Свободы Украины.

Как сообщала пресс-служба Президента, этот праздник широко будет отмечаться во всей стране в следующем 2012 году: в каждом городе, селе и поселке Украины ежегодно 22 января будут проводиться торжества при участии руководителей государства, народных депутатов, представителей центральных и местных органов власти, религиозных организаций, дипломатического корпуса, общественности.