В Донецке парализована работа крупнейшего торгового центра
13:14, 28 мая 2006Политика
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Милиция оцепила его здание
В Донецке в милицию поступила информация о заминировании торгового центра "Маяк". Милиция оцепила здание центра.
Как сообщили УНИАН источники в правоохранительных органах, оцепление выставлено в связи с тем, что поступила информация о возможном заминировании торгового центра.
Правоохранители провели эвакуацию посетителей и персонала центра и приступили к проверке помещений "Маяка".
"Маяк" является одним из самых крупных торговых центров города. Кроме того, рядом с ним находится крупнейший в городе книжный рынок.
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