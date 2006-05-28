В Донецке парализована работа крупнейшего торгового центра

В Донецке в милицию поступила информация о заминировании торгового центра "Маяк". Милиция оцепила здание центра.

Как сообщили УНИАН источники в правоохранительных органах, оцепление выставлено в связи с тем, что поступила информация о возможном заминировании торгового центра.

Правоохранители провели эвакуацию посетителей и персонала центра и приступили к проверке помещений "Маяка".

"Маяк" является одним из самых крупных торговых центров города. Кроме того, рядом с ним находится крупнейший в городе книжный рынок.