Терехин не исключает, что Азарова уволят с «жесткой формулировкой»

Увольнение Федора ЯРОШЕНКО с должности министра финансов и назначение на эту должность Валерия ХОРОШКОВСКОГО связано с конфликтами внутри власти.

Такое мнение в комментарии УНИАН высказал первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, банковской деятельности, налоговой и таможенной политики Сергей ТЕРЕХИН.

«Это проблема не экономическая. Для АЗАРОВА (премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ - УНИАН) министр финансов был правой рукой. То есть, я так понимаю, что внутри этой корпорации Региональной (имеется в виду Партия Регионов — УНИАН) случились определенные рейдерские захваты власти» - сказал С.ТЕРЕХИН.

По его мнению, на сегодня происходит перераспределение сфер влияния, в том числе и на управление финансовыми потоками государства.

«Вы помните, что АЗАРОВ играл свою роль, достаточно независимую, и он контролировал кассу государства — Минфин и Казначейство, то есть структуры, где тратятся деньги. Что случилось в последнее время, налоговая служба перешла под четкое руководство семьи ЯНУКОВИЧА (Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ - УНИАН), НБУ там же, вот теперь ХОРОШКОВСКИЙ, которого всегда связывали с третьей стороной, связанной с ФИРТАШЕМ (украинский бизнесмен Дмитрий ФИРТАШ), получил Минфин» - говорит С.ТЕРЕХИН. - То есть, грубо говоря, сегодня стало понятно, на кого господин Президент карту ставит — это своя семья, Нацбанк с госбанками, а теперь и ФИРТАШ, который на бухгалтерию плательщиков налогов этой страны поставил своего человека».

Кроме того, С. ТЕРЕХИН считает, что вслед за увольнением Ф.ЯРОШЕНКО может последовать и увольнение Н.АЗАРОВА.

«До свиданья, мне кажется, нужно передать АХМЕТОВУ (украинский бизнесмен Ринат АХМЕТОВ) и компании АЗАРОВА, и наверняка АЗАРОВ будет смещен со своей должности с какой-то жесткой формулировкой перед наступающими выборами» -отметил С.ТЕРЕХИН.

Как сообщал УНИАН, сегодня В.ЯНУКОВИЧ принял заявление об отставке министра финансов Ф.ЯРОШЕНКО.

По данным пресс-службы Президента, руководитель Минфина обратился к В.ЯНУКОВИЧУ с просьбой освободить его от должности по собственному желанию во время сегодняшней встречи.

«Посоветовавшись с премьер-министром, я попросил Президента освободить меня от должности министра финансов по собственному желанию. Глава государства поддержал мое предложение. Я написал заявление по собственному желанию», - сказал Ф.ЯРОШЕНКО после завершения встречи.

Другим своим указом Президент назначил на должность министра финансов Валерия ХОРОШКОВСКОГО.

В.ХОРОШКОВСКИЙ с марта 2010 года занимал должность председателя СБУ.