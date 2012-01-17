Посольство выяснит, почему у украинцев на Costa Concordia забрали паспорта

МИД Украины поручило Посольству Украины в Италии выяснить, почему у украинских граждан, которые находились на круизном лайнере Costa Concordia, забрали документы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге руководитель пресс-службы МИД Украины Александр ДИКУСАРОВ.

«Есть соответствующее поручение Посольству Украины в Италии выяснить все обстоятельства: почему именно у наших граждан забрали документы», - сказал А.ДИКУСАРОВ, отметив, что паспорта забирали у граждан постсоветских стран.

В то же время он заметил, что во многих странах мира, не только в Европе, но и в странах Карибского бассейна, является нормой и распространенной практикой, когда во время круизов у туристов забирают паспорта. «Я не провожу здесь параллели. Здесь дипломаты будут разбираться», - сказал он.

А.ДИКУСАРОВ напомнил, что, несмотря на отсутствие паспортов у украинских граждан, им в течение трех часов были выданы все необходимые документы для возвращения в Украину.

По его словам, украинские граждане рассчитывают на получение компенсации. Он отметил, что, покупая туристический пакет, гражданин и туристическая компания заключают определенное соглашение, в котором прописываются определенные обязательства. «Здесь может быть хозяйственный конфликт», - сказал А.ДИКУСАРОВ.

В то же время он сообщил, что в МИД никто из украинских граждан, которые находились на лайнере, не обращался о помощи.

«Если такие обращения будут, то мы будем реагировать и давать поручение посольству отрабатывать эти вопросы», - сказал А.ДИКУСАРОВ. По его словам, в этом случае МИД Украины может действовать только в рамках своей компетенции. «Мы не может никого принудить ни к чему, мы можем содействовать в консультативном порядке, если этот вопрос нужно будет решать на территории Италии», - сказал А.ДИКУСАРОВ.

Он предположил, что через некоторое время украинские граждане подадут соответствующие обращения о компенсации, в первую очередь в туристические компании.

А.ДИКУСАРОВ также сообщил, что 16 января в Украину вернулись двое граждан Украины, которые находились на лайнере. На 20 января запланировано возвращение еще двух граждан Украины. Трое украинцев по собственному желанию остались в Италии, а один уехал в Испанию.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 14 января круизный лайнер Costa Concordia, на борту которого находилось более 4,2 тысяч человек, потерпел катастрофу вблизи острова Джильо возле побережья итальянской области Тоскана. По словам капитана, судно напоролось на скалы, которые не были указаны на навигационной карте.

Число погибших возросло до семи человек. Без вести пропавшими считаются 28 человек.

На борту лайнера находилось 35 граждан Украины. 15 января вернулись на родину 27 украинцев.