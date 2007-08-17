Тимошенко заявляет о сговоре Партии регионов с Нашей Украиной (обновлённая)

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО заявляет о сговоре членов Центральной избирательной комиссии от Партии регионов и «Нашей Украины» при рассмотрении вопроса о регистрации первой инициативной группы по сбору подписей для проведения конституционного референдума.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня журналистам в ЦИК.

«Мне очень жаль, что сегодня также наглядно мы увидели определенный сговор между Партией регионов и частью «Нашей Украины». Потому что политики не хотят отдавать народу право выбирать судей. Понятно многое другое», - сказала она.

Лидер БЮТ подчеркнула, что ее политическая сила «не позволит так нагло вести себя членам ЦИК».

«Мы сегодня готовим жалобу в суд, и буквально завтра направим ее в суд, чтобы выяснить, нарушили ли мы закон, нарушили ли мы Конституцию. Я уверена, что мы ничего не нарушили, и более полмиллиона людей, которые вошли в инициативную группу, и в Ужгороде, и в Луганске, и в Донецке, и в Крыму, и во Львове, и в Днепропетровске, что они также ничего не нарушили. Они просто хотели навести порядок в своей собственной стране», - уточнила она.

Ю.ТИМОШЕНКО сообщила, что иск будет направлен в Окружной административный суд города Киева, и выразила уверенность, что суд не замедлит с принятием решения.

«Мы будем надеяться, что этот суд, только что сформированный, еще не пропитался политическим цинизмом, он еще не подвержен политической коррупции и определенным указаниям. Мы будем верить в то, что этот суд возобновит право граждан Украины на проведение Всеукраинского референдума», - сообщила она.

При этом Ю.ТИМОШЕНКО не уточнила суть судебного иска.

По ее словам, в случае отказа в регистрации инициативной группы, БЮТ будет обжаловать отказ в регистрации, а в случае непринятия ЦИК окончательного решения – бездеятельность Центризбиркома.