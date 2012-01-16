«Доктора Пи» еще на два месяца оставили за решеткой

Андрею СЛЮСАРЧУКУ, известному как “Доктор Пи”, суд продлил срок содержания во львовском СИЗО еще на два месяца – до 14 марта.

Как сообщает ЗИК, такое решение Галицкий районный суд Львова принял еще в первой декаде января. На заседание суда не позвали не только журналистов, но и адвокатов потерпевших по делу. Как отмечает издание, завтра должен был бы закончиться предварительный срок ареста.

Как сообщили в областном управлении Государственной пенитенциарной службы, в изоляторе А.СЛЮСАРЧУК ведет себя спокойно. Его навещают только адвокаты.

Как сообщал УНИАН, А.СЛЮСАРЧУКА обвиняют в подделке дипломов об окончании ряда высших учебных заведений, в том числе и российского медицинского университета.

Раньше, несколько лет назад в СМИ появилась серия публикаций о феноменальных способностях А.СЛЮСАРЧУКА, который воспроизводил по памяти большие объемы информации, в частности, 30 миллионов цифр в числе «пи» после запятой, выигрывал шахматные партии у компьютера, цитировал наизусть текст из любой страницы «Кобзаря» и проводил вычисления с числами астрономического размера. А.СЛЮСАРЧУК также, назвавшись нейрохирургом, лечил больных людей.

А.СЛЮСАРЧУК стал лауреатом Государственной премии Украины, ему было присвоено звание профессора.

Однако в результате расследования газеты «Экспресс» выяснилось, что А.СЛЮСАРЧУК - самозванец, у которого нет ни диплома медицинского вуза, ни высшего образования. По данным СМИ, он искалечил десятки людей, зафиксированы, как минимум, три смертельных случая.