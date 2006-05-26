Президент уволил 18 глав райгосадминистраций из 10 областей

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своими Указами уволил 18 глав районных государственных администраций из 10 областей.

В частности, Леонид ОРЛОВ и Станислав СТЕПАНОВ уволены с должностей председателей, соответственно, Новомиргородской и Олександровской районных государственных администраций Кировоградской области.

Валерий ТРОЯН уволен с должности председателя Олевской райгосадминистрации, Владимир ШИРМА - от должности председателя Емильчинськой райгосадминистрации и Игорь АНТОЩЕНКО - от должности председателя Чудновской районной государственной администрации Житомирской области.

Из Хмельницкой области Президент уволил: Леонида КРЕША - с должности председателя Новоушицкой районной государственной администрации; Богдана ПЕТРИШИНА - с должности председателя Деражнянской районной государственной администрации; Валентина МАЗУРА - с должности председателя Ярмолинецкой районной государственной администрации; Василия КРАВЧУКА - с должности председателя Теофипольской районной государственной администрации и Михаила БОРИСЮКА - с должности председателя Изяславской районной государственной администрации.

Также В.ЮЩЕНКО уволил Николая ПОДИЛЬЧУКА с должности председателя Кицманской районной государственной администрации Черновицкой области и Владимира ЛУСТУ - с должности председателя Снигуривской районной государственной администрации Николаевской области.

Кроме того, Ярослав ДОВГОПОЛОВ уволен с должности председателя Гороховской районной государственной администрации, а Валерий ПАНАСЮК - с должности председателя Любешивской районной государственной администрации Волынской области.

Также с должности главы Артемовской районной государственной администрации Донецкой области уволен Виктор ДАНИЛОВ; с должности председателя Городнянской районной государственной администрации Черниговской области – Александр ШАНОЙЛО; с должности председателя Чорткивской районной государственной администрации Тернопольской области – Александр СТАДНИК и с должности председателя Городенковской районной государственной администрации Ивано-Франковской области – Богдан КОБИЛЯНСКИЙ.

Тексты указов размещены на официальном сайте главы государства.