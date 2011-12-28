Лидер «Патриота Украины» задержан в качестве подозреваемого

Председатель организации «Патриот Украины» и Социал-национальной ассамблеи Андрей БИЛЕЦКИЙ задержан в качестве подозреваемого по делу о стрельбе в офисе организации в Харькове.Об этом на пресс-конференции сказал прокурор Харьковской области Геннадий ТЮРИН, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН о причинах задержания А.БИЛЕЦКОГО.

«Дело передано следователю Главного следственного управления МВД Украины. Во время следствия он пришел к выводу, что по делу пострадавшим является тот человек, который приехал туда (в офис ООО «Патриот Украины» - УНИАН), а три человека, которые принимали участие в этих разборках, они и совершили это преступление, в том числе и человек, о котором вы говорите (А.БИЛЕЦКИЙ – УНИАН). Когда было собрано достаточно доказательств, следствие пришло к выводу о необходимости его задержания. Вчера это было сделано», - сказал Г.ТЮРИН.

По его мнению, в отношении А.БИЛЕЦКОГО у следствия «действительно, есть вопросы, достаточные для того, чтобы он стал по делу подозреваемым». «Вчера, когда его задержали, он стал подозреваемым. Дальше Уголовно-процессуальный кодекс регулирует все действия», - сказал Г.ТЮРИН.

Он также отметил, что прокуратура проверит заявления членов «Патриота Украины» о том, что в их отношении проводятся «политические и милицейские репрессии».

Как сообщал УНИАН, 23 августа около 18.30 во двор харьковского офиса местной организации «Патриот Украины» зашел мужчина. Во время конфликта между ним и активистами организации произошла драка. Мужчина применил травматический пистолет. В результате столкновения в больницу попали трое его участников – два активиста организации «Патриот Украины» и человек, который во время драки применил пистолет. Возбуждено уголовное дело по ст. 296 ч. 4 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

Вчера, 27 декабря, около 21.00 у подъезда собственного дома был задержан председатель организации «Патриот Украины» и СНА А.БИЛЕЦКИЙ. В «Патриоте Украины», ссылаясь на адвокатов, сообщили, что А.БИЛЕЦКОМУ в рамках дела о стрельбе в офисе организации инкриминируют преступление по ст. 187 ч. 2 (разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц).

Организация «Патриот Украины» заявила, что расценивает задержание А.БИЛЕЦКОГО «как еще одну наглую попытку нейтрализации не подконтрольных власти украинских организаций, а также продолжение политических репрессий против националистов».