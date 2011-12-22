Лидеры белорусской оппозиции принесли букет роз для активисток Femen

Лидеры белорусской оппозиции принесли к Посольству Украины в Минске букет красно-белых роз для активисток движения Femen.Как сообщате Би-Би-Си, в группе из 15-30 человек присутствовали кандидат в президенты Беларуси Владимир НЕКЛЯЕВ, политзаключенные Сергей КАЗАКОВ, Дмитрий ДРОЗД и Павел ВИНОГРАДОВ и другие активисты оппозиции.

Как сообщают в Femen, никто из украинского посольства не встретил сочувствующих, и букет пришлось оставить у ограды. Вскоре его унесли сотрудники Департамента охраны Беларуси.

"Мы хотели передать для украинских девушек, которых тут, в Беларуси, жестоко оскорбили, издевались, этот букет – знак нашего восхищения их мужеством и нашей глубокой благодарности, - заявил В.НЕКЛЯЕВ. - Пускай в Украине знают, что не все белорусы молча проглатывают любой беспредел и бесчинства. Что мы не покорное стадо, над которым можно глумиться".

Как сообщалось, активистки Femen были задержаны белорусской милицией в пограничной зоне в деревне Беки Гомельской области и доставлены в Ельский РОВД.

Ранее, 19 декабря, три активистки Femen, обнажившись по пояс перед входом в здание КГБ Беларуси, в течение нескольких минут держали плакаты с надписями: Freedom to political prisoners («Свободу политическим заключенным») и «Жыве Беларусь!». Этот же лозунг, «Жыве Беларусь!», они скандировали.

Акция была приурочена к годовщине разгона оппозиционного митинга 19 декабря 2010 года, участники которого были не согласны с официальными итогами президентских выборов.

После окончания акции охрана здания КГБ задержала оператора газеты «Наша ніва» Татьяну ГАВРИЛЬЧИК и независимого фотографа Юлию ДОРОШКЕВИЧ. Была задержана также оператор Femen гражданка Австралии Китти ГРИН. К.ГРИН депортировали в Литву, журналистов отпустили вечером.

По информации лидера движения Femen Анны ГУЦОЛ, в Беларуси активисток организации Femen избили, остригли волосы, забрали у них документы и телефоны. В итоге они оказались в полутора километрах от украинской границы, вышли к деревне Беки, где обратились к местным жителям. Впоследствии приехала милиция и забрала их в отделение.

Около часа ночи 21 декабря в Ельский РОВД прибыл из Минска консул Украины с копиями паспортов девушек. Их депортировали на родину через пункт пропуска «Новая Рудня». Сейчас они находятся в Украине.