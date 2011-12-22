ВР послала украинских солдат на чужую войну?

Верховная Рада приняла Закон «Об одобрении решения Президента Украины о направлении миротворческого контингента для участия Украины в Миссии ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго».

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 247 из 311 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным законом одобрен указ Президента о направлении в Миссию ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго миротворческого контингента в составе четырех боевых вертолетов Ми-24 и до 200 военнослужащих.

Министр обороны Михаил ЕЖЕЛЬ отметил, что задачи миротворческого контингента Украины на территории Конго будут заключаться в ведении воздушной разведки, наблюдения, проведении мероприятий сдерживания и огневой поддержки наземных сил, обеспечении действий войск миссии, в том числе поисково-спасательных операций.

Он отметил, что основное вооружение контингента – четыре боевых вертолета Ми-24 с боекомплектами из расчета по 5 на один вертолет, техника – 43 единицы.

По словам министра, непосредственное руководство миротворческим контингентом Украины в составе миссии будет осуществлять командующий войсками миссии. Общее руководство миротворческим контингентом Украины будет осуществлять Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Председатель Комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолий ГРИЦЕНКО отметил, что комитет проголосовал против принятия такого решения.

Он подчеркнул, что в сопроводительных документах нет надлежащего финансово-экономического обоснования проекта, а также не указан период, на который миротворческий контингент Украины направляется в Конго.

Как заметил А.ГРИЦЕНКО, внутриполитическая ситуация и безопасность в Конго является напряженной, продолжается противостояние между вооруженными силами Демократической Республики Конго и незаконными вооруженными формированиями, продолжаются масштабные социально-политические акции протеста, связанные с недовольством объявленными предварительными результатами президентских и парламентских выборов, которые состоялись 28 ноября 2011 года в этой стране. Он отметил, что украинских воинов отсылают, по сути, на войну.

Верховная Рада решила, что контингент будет находиться в Конго до 30 июня 2012 года.