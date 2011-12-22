Дети-инвалиды получат от государства 560 гривен в месяц

С декабря государственная помощь на детей-инвалидов до 6 лет составляет 560 грн., с надбавкой на уход – 995 грн.

Об этом сообщил Уполномоченный Президента Украины по правам ребёнка Юрий ПАВЛЕНКО в эфире социального ток-НЕшоу «Киевский форум» с Реной НАЗАРОВОЙ на тему «Обеспечение прав детей с особыми потребностями. Социальная помощь и реабилитация в столице».

По его словам, «государственная помощь детям до 18 лет с надбавкой на уход составляет 1081 грн. На детей-инвалидов, заболевание которых связано с Чернобыльской катастрофой, – 840 грн., с надбавкой на уход – 1275 грн.».

Президент Всеукраинской общественной организации «Научное общество инвалидов» Андрей ШЕВЦОВ сообщил, что сейчас в Киеве проживают около 80000 детей с нарушением психофизического развития, что составляет 14% от общего количества детей в столице.

При этом, по мнению эксперта, далеко не все дети с ограниченными возможностями могут получать нормальное общее образование.

Так, президент Всеукраинской благотворительной организации «Даун Синдром» Сергей КУРЬЯНОВ отметил, что на сегодняшний день лишь 254 ребёнка с синдромом Дауна ходят в школу.

«Хотя официальная статистика говорит о том, что их рождается в Украине ежегодно более 420», – подчеркнул С.КУРЬЯНОВ.