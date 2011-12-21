Янукович дал Бродскому кресло
18:55, 21 декабря 2011Политика
2309 0
Что надо делать, придумает Азаров
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ образовал Государственную службу Украины по вопросам регуляторной политики и развития предпринимательства и назначил ее председателем Михаила БРОДСКОГО.
Соответствующие указы размещены на официальном сайте главы государства.
Также Президент поручил Кабинету министров Украины подать в месячный срок проект Положения о Государственной службе Украины по вопросам регуляторной политики и развития предпринимательства.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter