Янукович дал Бродскому кресло

18:55, 21 декабря 2011
Политика
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Что надо делать, придумает Азаров

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ образовал Государственную службу Украины по вопросам регуляторной политики и развития предпринимательства и назначил ее председателем Михаила БРОДСКОГО.

Соответствующие указы размещены на официальном сайте главы государства.

Также Президент поручил Кабинету министров Украины подать в месячный срок проект Положения о Государственной службе Украины по вопросам регуляторной политики и развития предпринимательства.

 

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