Янукович дал Бродскому кресло

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ образовал Государственную службу Украины по вопросам регуляторной политики и развития предпринимательства и назначил ее председателем Михаила БРОДСКОГО.

Соответствующие указы размещены на официальном сайте главы государства.

Также Президент поручил Кабинету министров Украины подать в месячный срок проект Положения о Государственной службе Украины по вопросам регуляторной политики и развития предпринимательства.