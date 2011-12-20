Тарасюк: Соглашение об ассоциации с ЕС могут парафировать в середине января

Народный депутат от НУ-НС, глава парламентского Комитета по вопросам евроинтеграции Борис ТАРАСЮК полагает, что Украина может парафировать Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом в середине января.

Об этом он заявил в эфире ТВі, сообщили УНИАН в пресс-службе телеканала.

"Европейский парламент рекомендовал Совету Европейского Союза и Европейской комиссии, чтобы это произошло до конца текущего года. Состоится ли до конца года? Осталось мало дней. Но если парафирование не состоится до 24 числа – до Рождества, - то очевидно, что это произойдет где-то в середине января. Это техническая процедура. Все, в принципе, согласовано", - сказал Б.ТАРАСЮК.

По его мнению, парафированию соглашения в ходе саммита Украина - ЕС 19 декабря помешали политические факторы.

"Хоть представители Европейского Союза и украинской власти говорят, что технические проблемы помешали парафированию этого соглашения во время саммита, на мой взгляд, именно политические проблемы воспрепятствовали парафированию во время саммита", - отметил Б.ТАРАСЮК.