ВО «Свобода» подала на регистрацию в ЦИК список из 407 кандидатов

Председатель Всеукраинского объединения «Свобода» Олег , заместитель председателя ВО «Свобода» Богдан БЕНЮК сегодня подали на регистрацию в Центральную избирательную комиссию документы кандидатов в народные депутаты Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской организации ВО «Свобода», избирательный список Всеукраинского объединения «Свобода» состоит из 407 лиц. Средний возраст кандидатов – 38 лет, самый старший кандидат в народные депутаты – 79-летняя народная артистка Галина ЯБЛОНСКАЯ. В списке 191 кандидат в возрасте до 35 лей - это 46,9%.

Более чем 85% от общего количества кандидатов в народные депутаты имеют высшее образование; 94% - члены Всеукраинского объединения «Свобода».

Больше всего среди кандидатов от Всеукраинского объединения «Свобода» управленцев – 104 (более 25% от общего количества). Кандидатами от объединения также являются 64 предпринимателя, 32 педагогических работника, 25 врачей, 10 юристов, 6 журналистов, 2 священника. Более 12% избирательного списка составляют депутаты местных советов. 3 кандидата – сельские председатели. Среди кандидатов – 17 пенсионеров и 52 безработных.

В избирательном списке ВО «Свобода» – 2 академика, 2 доктора и 13 кандидатов наук, 4 аспиранта и 15 студентов. Кроме этого, среди кандидатов – лауреат Шевченковской премии, 3 народных и 1 заслуженный артист Украины, заслуженный юрист Украины.