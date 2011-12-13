УГКЦ провозгласила Ивано-Франковскую митрополию

Глава Украинской Греко-католической Церкви Блаженнейший СВЯТОСЛАВ (ШЕВЧУК) в сослужении Епископата УГКЦ в кафедральном Соборе Святого Воскресенья в Ивано-Франковске возглавил Божественную Литургию по случаю провозглашения крупнейшей в Западной Украине Ивано-Франковской митрополии.

Как передает корреспондент УНИАН, Литургия, на которой присутствовали руководители области, районов и городов, транслируется на большой экран перед кафедральным собором, где собрались тысячи верующих. Во время молитвы будут зачитаны Декреты провозглашения Ивано-Франковской Митрополии и осуществлен Чин вменения Митрополита, которым станет Епископ Ивано-Франковский, Преосвященный Кир ВЛАДИМИР (ВИЙТЫШИН). В Митрополию войдут и Коломыйско-Черновецкая епархии УГКЦ. Митрополит будет иметь право сзывать Митрополичий синод, но для того, чтобы решения этого Синода были действительными, их должен одобрить верховный архиепископ.

После Литургии Блаженнейший Святослав также освятит новый горельеф на кафедральном соборе Епископу Станиславовскому Григорию Хомишину.

Справка УНИАН. 29 ноября до уровня митрополии возвышена архиепархия во Львове, а 22 декабря провозгласят митрополию в Тернополе.

Новая митрополия имеет большое количество верующих. Только в самой Ивано-Франковской епархии: 603999 - верующих, 21 протопресвитериатов, 369 приходов, около 450 священников. В Коломыйско-Черновецкой епархии: 239 тыс. верующих, 20 протопресвитериатов, 281 приход, 236 священников.

По словам Блаженнейшего СВЯТОСЛАВА, создание новых митрополий является очень важным шагом в развитии Церкви по направлению к патриархату. «Сегодня в Украине существует единая Киево-Галицкая митрополия с центром в Киеве.

Такой структурой наша митрополия отражает то состояние Церкви, которое у нас было во времена Киевской Руси. Был единственный митрополит, де-факто глава поместной Церкви, который имел, соответственно, власть над епископами своей территории. Очевидно, что более чем за тысячу лет наша Церковь развилась, в частности и в Украине. Сегодня такое естественное состояние развития церковной структуры нуждается в совершенствовании. Так вот, для того чтобы лучше предоставить душпастырскую опеку нашим верующим, решением Синода Епископов УГКЦ и по благословению Апостольской Столицы мы создали три новые митрополии», – отметил глава УГКЦ.

Теперь в УГКЦ будет семь митрополий. Кроме новосозданных, еще одной митрополией УГКЦ в Украине является Киево-Галицкая митрополия, которую возглавляет Блаженнейший СВЯТОСЛАВ. В ее состав входят Киевская архиепархия, Донецко-Харьковский, Одесско-Крымский и Луцкий экзархаты. Кроме того, к УГКЦ принадлежат Перемышльско-Варшавська митрополия в Польше, Филадельфийская митрополия в США и Виннипегская митрополия в Канаде.