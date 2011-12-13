Тимошенко рассказала Фюле, что закон о выборах был ошибкой

На встрече с еврокомиссаром по вопросам расширения ЕС Штефаном Фюле Юлия Тимошенко заявила, что голосование за закон о выборах было ошибкой оппозиции.

Об этом во вторник рассказал глава Представительства ЕС в Украине Жозе Мануэль Пинту Тейшейра на встрече с послами стран ЕС и представителями украинской оппозиции.

Встреча состоялась во вторник в представительстве ЕС в Киеве. На ней присутствовали послы и представители 27 стран ЕС, а также представители украинской оппозиции.

В частности, мероприятие посетили Виталий Кличко, Анатолий Гриценко, Сергей Соболев, Николай Катеринчук, Роман Зварич, Юрий Грымчак и другие.

По словам одного из участников встречи, Тейшейра, ссылаясь на слова Фюле, рассказал, что Тимошенко считает ошибочным голосование БЮТ, и оппозиции в целом, за новый закон о выборах народных депутатов.

Кроме того, Тейшера заявил, что на вопрос Фюле о самочувствии, Тимошенко только улыбнулась и ответила, что держится.

Относительно саммита Украина-ЕС 19 декабря, лидер БЮТ заявила, что единственно верным решением ЕС должно быть парафирование соглашения об ассоциации с Украиной.

Как известно, закон о выборах народных депутатов, принятый парламентом 17 ноября, установил смешанную систему выборов 50% на 50%, повысил проходной барьер с 3% до 5% и запретил участие блоков партий в выборах.

Фракция БЮТ проголосовала за этот закон.

Украинская правда