«Неимущий» сын депутата сбил двух людей и вышел по амнистии

Сегодня Апелляционный суд Одесской области постановил оставить в силе решение судьи Киевского райсуда Одессы Вадима ИВАНЧУКА о применении амнистии к водителю автомобиля Меrcedes С550 Дмитрию КРАВЦУ, сбившего насмерть два года назад в ДТП на Фонтанской дороге облцентра 28-летнего Василия Карпенко и покалечившего 27-летнюю Наталью ГУСЕВУ.

Как сообщили УНИАН в канцелярии суда, этот вердикт Киевского райсуда Одессы, которым преступление было признано «совершенным по неосторожности», и к виновнику ДТП Д.КРАВЦУ применена амнистия, обжаловали родственники погибшего В.Карпенко и травмированной в ДТП Н.ГУСЕВОЙ.

Адвокаты потерпевших также просили суд принудить подсудимого возместить ущерб: 1 млн. долл. – в пользу семьи погибшего В.Карпенко и 1 млн. грн. – в пользу получившей инвалидность Н.ГУСЕВОЙ. Однако суд отказал в удовлетворении иска, мотивируя решение тем, что Д.КРАВЕЦ является безработным и на его иждивении находятся трое несовершеннолетних детей.

Как сообщал УНИАН, подсудимому Д.КРАВЦУ органами следствия было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 286 (нарушение правил безопасности движения, повлекшее смерть потерпевшего или причинение ему тяжкого телесного повреждения) УК Украины.

После оглашения в сентябре текущего года вердикта судьи Киевского райсуда Одессы В.ИВАНЧУКА о применении амнистии к виновнику ДТП мать потерпевшей Н.ГУСЕВОЙ заявила журналистам, что «ранее Д.КРАВЕЦ уже дважды был амнистирован за предыдущие преступления, связанные с угонами автомобилей». Она намерена добиваться справедливости по этому делу во всех судебных инстанциях - вплоть Европейского суда.