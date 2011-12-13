В Херсоне избили директора машиностроительного завода

В Херсоне совершено нападение на директора ООО «Херсонский машиностроительный завод» (ХМЗ).

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе ООО «Херсонский машиностроительный завод», вечером 12 декабря на генерального директора предприятия Виктора СЛОБОДЯНЮКА напали неизвестные.

По словам В.СЛОБОДЯНЮКА, около 21.10 он поставил свой автомобиль на стоянке в районе кафе «Лето», и отправился через парк им Ленинского комсомола в сторону дома, где он снимает жилье.

«В парке, где-то на середине пути, я услышал сзади шум, и когда начал оборачиваться, то получил удар чем-то тяжелым, после чего упал, и нападающий, или нападающие начали меня бить ногами. При этом мне удалось подняться и я ударил нападавшего. После этого нападавшие меня снова оглушили чем-то тяжелым и скрылись», - сообщил В.СЛОБОДЯНЮК.

По словам пострадавшего, первую медицинскую помощь ему оказали работники кафе «Лето» и молодая пара, прогуливавшаяся неподалеку. Молодые люди вызвали машину «скорой помощи». В.СЛОБОДЯНЮК с травмами был госпитализирован в Херсонскую областную клиническую больницу. Там ему наложили 6 швов, зашив рассечения на голове и на руке. Также у В.СЛОБОДЯНЮКА 4 сильных ушиба на голове, руках и ребрах.

Директор ХМЗ однозначно связывает произошедшее с ним со своей профессиональной деятельностью.

В частности, он связывает это нападение с конфликтом между собственником предприятия Александром ОЛЕЙНИКОМ и чиновниками Херсонской облгосадминистрации. Так, В.СЛОБОДЯНЮК утверждает, что до нападения неоднократно получал на мобильный телефон СМС-сообщения с угрозами с неизвестных номеров. А в день нападения он имел разговор с одним из заместителей председателя Херсонской ОГА, который его долго убеждал, что опасно бороться с властью, и даже угрожал.

Через некоторое время после разговора он снова получил СМС с текстом: «Не хочешь по-хорошему, будет по-плохому».

После нападения В.СЛОБОДЯНЮК написал заявление в Суворовский райотдел милиции г. Херсон. Он передал работникам милиции свой мобильный телефон с сообщениями, содержащими угрозы.

Сегодня Суворовский райотдел милиции г. Херсона возбудил уголовное дело по факту нападения на В.СЛОБОДЯНЮКА по статье «хулиганство».

Собственник ООО «Херсонский машиностроительный завод» А.ОЛЕЙНИК считает, что за эскалацией ситуации вокруг предприятия стоят первые лица Херсонской ОГА.

«Я уверен, что за всем происходящим стоят люди из окружения губернатора. Точнее - один из его заместителей. Тот, который ходит с охраной. Губернатор - без охраны, а он (вице-губернатор - УНИАН) - с телохранителями. Это уже о многом говорит. Тем более, есть косвенные доказательства. Например, звонок В.СЛОБОДЯНЮКУ из ОГА в 10 часов вечера, через несколько минут после нападения, с вопросом, где он находится. О чем это говорит?», - заявил А.ОЛЕЙНИК.

Также, по информации А.ОЛЕЙНИКА, с другими ключевыми работниками завода и руководством профсоюзного комитета предприятия «проводится работа по запугиванию».

«Вчера написал заявление на расчет главный юрист предприятия. Написал после того, как его вызвали в прокуратуру и объяснили, что если он хочет в дальнейшем работать в Херсоне, то должен немедленно уйти с ХМЗ», - заявил А.ОЛЕЙНИК.

Кроме того, по данным собственника ХМЗ запугивали и председателя профкома завода Руслана ФИРСОВА.

Комментируя свои дальнейшие действия, А.ОЛЕЙНИК сообщил, что планирует через народных депутатов, которым не безразлична судьба отечественного сельхозмашиностроения, и ХМЗ – в частности, обратится в Генеральную прокуратуру и другие правоохранительные органы.

«Я думаю, что губернатору (Николаю КОСТЯКУ – УНИАН) надо разобраться в своей команде. Скорее всего, ему далеко не все докладывают о сложившейся ситуации», - считает А.ОЛЕЙНИК.

Как сообщал УНИАН, с 5 декабря с. г. предприятие остановлено и все работники ХМХ официально отправлены в бесплатные отпуска.

Работники ООО «Херсонский машиностроительный завод» с 5 декабря возобновили мирные протестные акции, требуя от областной власти содействия в «пробивании» на уровне Министерства агрополитики участия завода в государственных программах по развитию отечественного машиностроения и защиты от теневых схем включения в указанные госпрограммы техники иностранного производства.

Во вторник, 6 декабря, на акцию протеста против бездействия власти по поддержке крупных предприятий областного центра пришли почти 1 тыс. человек. В частности, к 650 работникам ХМЗ присоединились до 300 работников Херсонского хлопчатобумажного комбината.

В профсоюзе ХМЗ сообщили, что рассчитывают на поддержку работников других предприятий Херсона, которые не работают при попустительстве областных властей.

Однако в тот же день суд запретил профкому ХМЗ проведение акций на площади Свободы, перед зданием Херсонской ОГА.

После изменения места проведения акции, тот же суд по иску мэрии Херсона снова запретил ее проведение.

Завтра, 14 декабря, Хозяйственный суд Херсонской области рассмотрит иск прокуратуры области по расторжению мирового соглашения от 25 июня 2007 года, согласно которому на ОАО «Херсонские комбайны» был закончен план санации и по которому все активы предприятия, кроме 3-й проходной, столовой и социальной сферы предприятия вошли в созданное ООО «Херсонский машиностроительный завод».