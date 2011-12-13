Азаров объяснил, почему не ест колбасы и сосисок

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявляет, что «отказался от колбасы и сосисок» и перешел на натуральные продукты.

Об этом он заявил сегодня журналистам на брифинге после посещения ДП «Укрметртестстандарт».

Отвечая на вопрос журналистов о том, как он определяет качество покупаемых им товаров и где он их покупает, Н.АЗАРОВ сказал: «А никак я не обозначаю, к большому сожалению. Там же покупаю, где и вы покупаете. Это те же самые рынки, те же самые магазины, и до поры до времени я надеялся, что все это качественное».

При этом он подчеркнул, что анализ продаваемых в Украине товаров показал, что большинство товаров абсолютно не отвечают стандартам качества. «К большому сожалению, я вообще отказался от колбасы, от сосисок и перешел только на натуральные продукты. Хотя и в натуральных продуктах может быть все, что угодно. Так что вместе мы с вами будем бороться за качество продуктов», - отметил Н.АЗАРОВ.