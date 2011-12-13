Азаров объяснил: он исходит из «подарка от Тимошенко»

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявляет, что проект государственного бюджета на 2012 год будет внесен в Верховную Раду Украины на следующей неделе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня журналистам.

«Поэтому правительство сейчас работает над бюджетом. Я думаю, что в понедельник мы его рассмотрим и на следующей неделе предоставим в Верховную Раду», - сказал Н.АЗАРОВ.

В то же время, на уточняющий вопрос, будет ли заложена цена в 400 долларов за тысячу кубометров газа в проект бюджета-2012, премьер ответил: «Какая будет цена на газ, покажет ближайшее будущее. Но мы должны исходить из того подарка, который нам, к большому сожалению, сделала Юлия Владимировна ТИМОШЕНКО. Вот из этого и исходим».