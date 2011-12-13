Платини вспомнил обещание, которое не выполнил Ющенко

Украина готова на 95% к Евро-2012, подтверждает президент UEFA Мишель Платини.

Об этом он заявил в интервью Kyiv Post.

"Хотя страна и не выполнила обещание, данное в свое время экс-президентом Виктором Ющенко, не построив 15 тыс. километров дорог и не обеспечив достаточного количества гостиниц", отмечает он.

"Если они дают обещания, вы должны им верить, потому что я не знаю, будут ли они выполняться. С гостиницами немного сложнее", - признается Платини, имея ввиду усилия Украины обеспечить достаточно гостиничных номеров для всех приезжих болельщиков.

Во второй половине 2008-го UEFA под руководством наблюдательного совета создал локальные экспертные комиссии - чтобы отслеживать выполнение проектов к Евро-2012 и "подтянуть" их до соответствующих стандартов UEFA.

На подготовку турнира ведомство Платини выложило $669 млн в Украине и Польше, дав шанс для продвижения и популяризации футбола среди 80-миллионного населения обеих стран.

Однако UEFA не в проигрыше, ведь Евро-2012 — это потенциально огромный рынок, на котором UEFA рассчитывает получить прибыль в размере € 1,8 млрд, в основном за предоставление прав на трансляцию матчей, пишет издание.

Украинская правда