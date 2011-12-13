В Апелляционном суде - пять защитников против трех прокуроров

Апелляционный суд Киева в составе коллегии трех судей - Елены СИТАЙЛО, Ольги ЮРДИГИ и Татьяны ФРИЧ - начал рассмотрение по существу жалобы экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО на приговор суда первой инстанции по газовому делу.

Как передает корреспондент УНИАН, суд проходит в отсутствие Ю.ТИМОШЕНКО.

По решению суда осуществляется полная техническая фиксация процесса. Заседание транслируется в отдельный зал, в котором находятся журналисты.

В процессе принимают участие защитники – Александр ПЛАХОТНЮК, Юрий СУХОВ, Николай СИРЫЙ, Николай ТИТАРЕНКО и дочь Ю.ТИМОШЕНКО Евгения ТИМОШЕНКО-КАРР. Супруг Ю.ТИМОШЕНКО Александр в суд не явился.

Сторону государственного обвинения представляют Александр МИКИТЕНКО, Лилия ФРОЛОВА, Михаил ШОРИН.

Представителем гражданского истца по делу – НАК "Нафтогаз Украины" – выступает Вадим КУНИЦКИЙ.