Комиссар Евросоюза пробыл в СИЗО у Тимошенко полчаса
01:25, 13 декабря 2011Политика
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Переговоры с Януковичем были дольше
Комиссар Евросоюза по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефан Фюле в понедельник посетил в Лукьяновском СИЗО в Киеве экс-премьера Украины Юлию Тимошенко, передает телеканал "1+1".
По данным телеканала, Фюле пробыл в СИЗО полчаса.
Ранее в понедельник президент Украины Виктор Янукович и Штефан Фюле провели переговоры в закрытом режиме, которые продолжались три часа.
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