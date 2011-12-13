Комиссар Евросоюза пробыл в СИЗО у Тимошенко полчаса

Переговоры с Януковичем были дольше

Комиссар Евросоюза по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефан Фюле в понедельник посетил в Лукьяновском СИЗО в Киеве экс-премьера Украины Юлию Тимошенко, передает телеканал "1+1". По данным телеканала, Фюле пробыл в СИЗО полчаса. Ранее в понедельник президент Украины Виктор Янукович и Штефан Фюле провели переговоры в закрытом режиме, которые продолжались три часа.

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