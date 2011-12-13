Партия регионов победила на всех трех выборах

В воскресенье, 11 декабря, состоялись внеочердные выборы сельских голов в трех сельских советах Сумской области, где представители Партии регионов одержала победу.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Сумского областного совета.

Так, по итогам выборов Корживского сельского головы Роменского района победил Анатолий КАША, самовыдвиженец, набрал 39% голосов избирателей.

На выборах Кузьковского сельского головы Конотопского района победу одержал член ПР Игорь НОВИКОВ. Он набрал 71% голосов своих односельчан. Был выдвинут на этот пост Конотопской районной организацией Партии регионов.

Из трех кандидатов на должность Михайловского сельского головы Лебединского района избиратели отдали предпочтение Владимиру БИЛЫКУ. За него проголосовало 493 (69%) граждан. Член Партии регионов, был выдвинут Лебединской районной партийной организацией ПР.