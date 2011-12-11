В Донецке силой сворачивают последнюю палатку

В настоящее время в Донецке силой сворачивают палатку народного депутата Анатолия ГРИЦЕНКО, внутри которой продолжают находиться голодающие чернобыльцы.



Об этом корреспонденту УНИАН сообщил находящийся в палатке руководитель Донецкой облорганизации партии «Гражданская позиция», помощник А.ГРИЦЕНКО Александр ГЕВЕЛЕВ.



«В данный момент выключился свет в палатке, пятеро представителей милиции участвуют в этом правонарушении, толкают, бьют журналистов, сворачивают палатку в данный момент, живого места осталось порядка 10 кв. метров, - спешно рассказал А.ГЕВЕЛЕВ. - Голодающие чернобыльцы продолжают лежать.



Сворачивают палатку с внешней стороны. По словам милиции, это делают работники коммунальных служб, но работники милиции придерживают поручни, тем самым помогая им сворачивать палатку. Это прямое правонарушение».



«Я внутри палатки, поэтому не знаю, сколько человек участвуют в силовом демонтаже палатки. В палатке порядка 15 человек, из них 5 человек – это милиция...» - заключил он.