Гроб погибшего чернобыльца оказался в центре скандала

В Донецке протестующие против сокращения пенсионных выплат чернобыльцы настаивают, что гроб погибшему 27 ноября при разгроме и демонтаже палатки Геннадию Коноплеву оплатили они, а не местные власти.

Об этом сказал УНИАН член инициативной группы протестующих чернобыьцев, помощник народного депутата Михаила ВОЛЫНЦА Владимир ДЕРКАЧ.

По его словам, вечером 6 декабря, когда на встречу с протестующими приехал вместо Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА председатель Донецкой облгосадминистрации Андрей ШИШАЦКИЙ, он, В.ДЕРКАЧ, сказал губернатору, что гроб и ритуальные услуги на похоронах Г.Коноплева оплатили чернобыльцы.

В.ДЕРКАЧ подчеркнул, что еще тогда заявил А.ШИШАЦКОМУ, что информация о том, что местная власть полностью оплатила похороны Г.Коноплева, «мягко говоря, неправдивая» и отметил, что не знает, кто покупал тот гроб, который пустым участники акции в день похорон носили к Донецкому горсовету.

По словам В.ДЕРКАЧА, у него есть и оплаченная квитанция от 28 ноября за ритуальные товары (на сумму около 10 тыс. грн.), которая доказывает правдивость его слов.

Как сообщал УНИАН, 5 декабря на пресс-конференции А.ШИШАЦКИЙ опроверг информацию о том, что партия «Батькивщина» оплатила похороны Г.Коноплева, и заявил, что все это сделали местные органы власти.

«То, что в БЮТ оплатили похороны – это не соответствует действительности. Местные власти помогали и занимались похоронами, и мой заместитель Валерий ЛУКАШЕНКО лично участвовал в них», - заявил губернатор. А.ШИШАЦКИЙ тогда добавил: «Я так понимаю, что, наверное, БЮТ оплатил это шествие по улице с пустым гробом, эти показательные выступления».