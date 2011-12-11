Чернобыльцы заявляют, что их терроризирует милиция

В Донецке чернобыльцы, протестующие возле здания регионального управления Пенсионного фонда, заявляют, что их терроризирует милиция.

Об этом сказал корреспонденту УНИАН один из членов инициативной группы протестующих чернобыльцев Владимир СУМАРОКОВ.

По его словам, «вчера весь день сотрудники милиции нас терроризировали: просили, чтобы мы написали объяснительные, что каждый из нас оскорблял работников управления Пенсионного фонда».

«Исполняющий обязанности начальника управления Пенсионного фонда Украины в Донецкой области (Олег ВАТУЛИН) написал заявление на имя начальника милиции о том, что мы оскорбляли работников Пенсионного фонда, которые выходят из здания каждые два часа и разъясняют наше счастье: что 100 рублей намного лучше получать, чем 1000 рублей, - пояснил чернобылец. - И работники милиции проводили следственные действия».

В.СУМАРОКОВ отметил, что в пятницу, 9 декабря, в палаточном городке находилось около 300-400 человек, которые говорили о работниках Пенсионного фонда «все, что думали, тут скрывать нечего».

«Но самое главное – мы просили: зачем вы издеваетесь над нами. Если вы работники Пенсионного фонда, то принимайте людей в помещении, в кабинетах фонда, не бродите среди нас, не будоражьте людей. А они обижаются», - сказал В.СУМАРОКОВ.

По его словам, сотрудники милиции пообещали «по каждому протоколу возбудить или административное, или какое-то дело, и наложить минимальный штраф 170 грн.», но участники акции отказались подписывать протоколы.

«Мы отказались подписывать и на этом разошлись. А наш член инициативной группы Александр ПУЧКОВ им написал заявление, что никто никого не оскорблял», - добавил В.СУМАРОКОВ.

Он также сообщил, что минувшая ночь в палаточном городке прошла спокойно, а «сегодня никто пока не приходил».