СМИ: Минобороны отремонтировало ракетный комплекс за день и 24,5 млн

Согласно акту приема-передачи предприятие «Укроборонсервис» отремонтировало для Минобороны зенитно-ракетный комплекс С-300 за один день. Цена контракта составила 24,5 млн грн. Об этом пишет еженедельник "Зеркало недели".

16 ноября 2010 года командующий Воздушных сил генерал-полковник Сергей Онищенко подписал с госпредприятием «Укроборонсервис» договор №70/10 на ремонт и продолжение срока службы зенитно-ракетного комплекса С-300.

Акт приема-передачи комплекса из четырех пусковых установок и 48 ракет был подписан на следующий день, 17 ноября 2010 года.

В работы должны были входить проверка комплекса и отдельных его систем, разборка, ремонт, замена блоков, сборка, опять проверка, контроль военными приемщиками, фиксация параметров, оформление документации.

Кроме того договор №70/10 по ряду позиций противоречит постановлениям Кабмина и приказам Минобороны.

«Укроборонсервис» также выиграл другой тендер Минобороны на ремонт еще одного комплекса С-300. В целом на проведение ремонтных работ по двум комплексам С-300 потрачено более 50 миллионов гривен.