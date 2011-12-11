СМИ: Минобороны отремонтировало ракетный комплекс за день и 24,5 млн

00:25, 11 декабря 2011
Политика
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Онищенко подписал договор

Согласно акту приема-передачи предприятие «Укроборонсервис» отремонтировало для Минобороны зенитно-ракетный комплекс С-300 за один день. Цена контракта составила 24,5 млн грн. Об этом пишет еженедельник "Зеркало недели".

16 ноября 2010 года командующий Воздушных сил генерал-полковник Сергей Онищенко подписал с госпредприятием «Укроборонсервис» договор №70/10 на ремонт и продолжение срока службы зенитно-ракетного комплекса С-300.

Акт приема-передачи комплекса из четырех пусковых установок и 48 ракет был подписан  на следующий день, 17 ноября 2010 года.

В работы должны были входить проверка комплекса и отдельных его систем, разборка, ремонт, замена блоков, сборка, опять проверка, контроль военными приемщиками, фиксация параметров, оформление документации.

Кроме того  договор №70/10 по ряду позиций противоречит постановлениям Кабмина и приказам Минобороны.

«Укроборонсервис» также  выиграл другой тендер Минобороны на ремонт еще одного комплекса С-300. В целом на проведение ремонтных работ по двум комплексам С-300 потрачено более 50 миллионов гривен.

 

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