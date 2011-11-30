На праздники назначили дополнительный поезд Донецк-Львов

Донецкая железная дорога назначила дополнительный поезд №569/570 Донецк - Львов, который будет курсировать по четным дням в период с 24 декабря 2011 года по 10 января 2012 года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ДЖД, из Донецка поезд будет отправляться в 14:26, прибывать во Львов в 12:06. Отправление из Львова в 17:52, прибытие в Донецк в 16:03.

Также Донецкая железная дорога рассматривает вопрос о назначении дополнительного поезда на новогодние и рождественские праздники в киевском направлении.

Напомним, что Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») заявляла об убыточности дополнительных поездов для железных дорог Украины, так как их населенность не превышает 50%. В связи с этим «Укрзализныця» предлагала гражданам, которые планируют зимний отдых, рассмотреть альтернативные варианты выезда в популярных направлениях.