Под СИЗО уже две тысячи людей с цветами в руках

Сторонники єкс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО проводят под стенами Лукьяновского СИЗО в Киеве акцию «Цветок для Юли» в честь дня рождения лидера партии «Батькивщина».

Как передает корреспондент УНИАН, теперь под стенами СИЗО собралось более 2 тыс. человек.

Большинство из них держат в руках цветы, чтобы поздравить таким образом Ю.ТИМОШЕНКО.

Под стенами СИЗО также построена сцена, на которой выступают украинские певцы.

Ожидается, что перед участниками акции выступят Александр ПОНОМАРЁВ, который уже прибыл к СИЗО, Нина МАТВИЕНКО, Тараса ЧУБАЙ и другие.

Кроме членов партии «Батькивщина», поздравить Ю.ТИМОШЕНКО также пришли и члены Народного руха Украины, партии «За Украину!», партии «Реформы и порядок». Участники акции держат в руках партийные флаги.

Как сообщила журналистам дочь Ю.ТИМОШЕНКО Евгения КАРР, сегодня утром во Владимирском соборе состоялся молебен о здравии ее матери. Она поблагодарила всех, кто пришел под стены СИЗО, чтобы поздравить Ю.ТИМОШЕНКО.

В свою очередь пресс-секретарь Ю.ТИМОШЕНКО Марина СОРОКА сообщила, что, по ее информации, молебны о здравии Ю.ТИМОШЕНКО проходят сегодня во всех церквах, которые принадлежат УПЦ Киевского патриархата.

Движение по улице Дегтяревской, где, собственно, и находится СИЗО, было перекрыто еще за несколько дней до митинга. Согласно объяснениям столичных властей, это связано с ремонтными работами.

Сейчас большого количества сотрудников милиции, которые бы препятствовали или просто находились под стенами СИЗО, нет.

Как сообщалось, Печерский районный суд Киева в октябре осудил Ю.ТИМОШЕНКО к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году.

Между тем состояние здоровья Ю.ТИМОШЕНКО, которая с августа находится в СИЗО, в последнее время значительно ухудшилось. Украинский омбудсман Нина КАРПАЧЁВА на этой неделе призвала руководство страны предоставить экс-премьеру медицинскую помощь за пределами СИЗО, поскольку, по ее словам, Ю.ТИМОШЕНКО уже не может вставать с кровати. 23 ноября Ю.ТИМОШЕНКО обследовали в одной из киевских больниц. Медики не выявили изменений в ее организме, которые могли бы угрожать жизни.